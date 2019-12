© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Archiviata la fase a gironi di Champions League per le sedici migliori squadre d'Europa arriva il momento del sorteggio che avverrà nella giornata di lunedì. A tal proposito sulle colonne di Marca quest'oggi compare un calcolo statistico di quelle che sono le avversarie più probabili per le quattro formazioni spagnole ancora in gioco: Barcellona, Valencia, Real Madrid e Atletico.

Sulla base dei numeri pubblicati dal quotidiano madrileno per i campioni di Spagna guidati da Leo Messi l'incrocio statisticamente più probabile agli ottavi è quello con il Chelsea di Franck Lampard, mentre per il Valencia, uscito come primo dal raggruppamento dov'erano i Blues, è un'altra inglese, il Tottenham, l'avversario scaturito dai calcoli.

Per le due di Madrid, Real e Atletico, i numeri danno meno certezze poiché entrambe potrebbero incrociare le strade del Manchester City di Pep Guardiola o del Liverpool di Jurgen Klopp.