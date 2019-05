© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tutti su Abdulkadir Omur, stellina del Trabzonspor. E' uno dei nomi più chiacchierati in Turchia, talento che rimbalza con forza anche in Spagna e Inghilterra. Secondo lo Star, adesso sarebbe testa a testa tra Liverpool e Barcellona per prenderlo in estate.