© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ha vissuto una stagione difficile, al Barcellona prima e all'Arsenal poi. Ma Dennis Suarez potrebbe vincere sia la Champions League che l'Europa League nella stagione in corso. Perché lo spagnolo ha collezionato due presenze nella massima rassegna continentale nel girone eliminatorio (per un totale di 24') con i blaugrana, poi altre due presenze - e 28' totali - nella seconda competizione con la casacca dei gunners. Il centrocampista spagnolo classe '94, in altre parole, potrebbe vedersi assegnate due medaglie in due tornei diversi nella stessa annata agonistica. L'ex Villarreal e Siviglia ha inoltre giocato nella Coppa del Re e nella Liga, per questo potrebbe essere inserito nella lista dei giocatori che conquistano l'eventuale Triplete con la squadra di Ernesto Valverde.