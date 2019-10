Champions, Galatasaray-Real Madrid: Zidane si gioca la panchina

Zinedine Zidane

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella terza giornata del girone A di Champions League si sfidano due squadre ancora senza vittorie e la notizia è che una di queste si chiamaReal Madrid, la più titolata in assoluto in Europa con 13 successi nella massima competizione continentale. I Blancos fanno visita al Galatasaray in un match che, stando a quanto riportato da alcuni media spagnoli, potrebbe essere decisivo per il futuro di Zinedine Zidane, a rischio esonero dopo il ko di sabato a Maiorca nella Liga. Le due squadre sono appaiate ad un punto, ottenuto da entrambe contro i belgi del Bruges, col PSG che comanda il raggruppamento a punteggio pieno.

COME ARRIVA IL GALATASARAY – Partenza lenta per la squadra di Fatih Terim, non solo in Champions ma soprattutto in campionato visto che dopo otto giornate i giallorossi sono quinti a quattro punti dalla capolista Alanyaspor pur avendo l’ultima gara mentre in Champions sono reduci dalla sconfitta col Paris Saint Germain dopo il pareggio a reti bianche all’esordio. I turchi si aggrappano al fattore Turk Telekom Arena, dove le condizioni ambientali per gli avversari non sono mai delle migliori. Il grosso dubbio riguarda l’impiego di Radamel Falcao. El Tigre è in dubbio per un problema al tendine di Achille. Se non dovesse farcela spazio al centravanti romeno Andone.

COME ARRIVA IL REAL MADRID – La seconda esperienza sulla panchina delle Merengues di Zidane vive un passaggio fondamentale in quel di Istanbul. Si attendono risposte ed un risultato che non potrà essere differente dalla vittoria, per non complicare in maniera irrimediabile il cammino in Coppa. Dopo la batosta rimediata in Francia e la sconfitta evitata in extremis con il Bruges la strada è in salita ma un successo in Turchia potrebbe far tornare il sereno. Il tecnico francese si affida ai fedelissimi ma deve rinunciare a diversi elementi indisponibili: out Nacho, Asensio, Modric, Luca, Bale e Mariano.