Champions, Gruppo E: Bayern e Ajax agli ottavi. Ultima decisiva per vetta

La vittoria a valanga sul Benfica non basta al Bayern Monaco per blindare il primo posto nel Gruppo G di Champions League. I bavaresi accedono infatti agli ottavi, ma dovranno non perdere in casa dell'Ajax (anch'esso già certo del passaggio del turno) per assicurarsi il ruolo di testa di serie a Nyon. Benfica in Europa League.

La classifica

Bayern 13*

Ajax 11*

Benfica 4**

AEK Atene 0

I risultati di oggi

AEK Atene-Ajax 0-2 (68' e 72' Tadic)

Bayern Monaco-Benfica 5-1 (13' e 30' Robben, 36' e 51' Lewandowski, 76' Ribery; 46' Fernandes)

Prossimo turno

Ajax-Bayern Monaco

Benfica-AEK Atene

*= qualificata agli ottavi di finale

**= in Europa League