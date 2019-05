Champions, L'Equipe su Ajax-Tottenham: "Lucas del secolo"

© foto di Giulio Falciai

"Lucas del secolo" titola L'Equipe oggi in edicola, in riferimento all'incredibile rimonta del Tottenham contro gli olandesi. L'Ajax, infatti, vera e propria sorpresa di questa Champions League, in quanto autrice dell'eliminazione di grandissimi club come Real Madrid e Juventus, dopo essere stata in vantaggio per 2-0 fino al 55', ha subito una storica tripletta dall'esterno brasiliano Lucas Moura che ha così regalato la finale di Champions League a mister Pochettino contro l'altra squadra inglese: il Liverpool.