Champions, Il Daily Mail titola "L'estasi e l'agonia"

La Cremonese cerca un direttore sportivo per la prossima stagione. Sean Sogliano una delle prime opzioni, ha già lavorato con Mandorlini ed è una pista accreditata. Spunta però un outsider. Si tratta di Leandro Rinaudo, che lascerà il Venezia il 30 giugno. Ci sono stati contatti indiretti....

ESCLUSIVA TMW - Cremonese, cercasi ds: non solo Sogliano, spunta Rinaudo

"L'estasi e l'agonia", scrive Il Daily Mail in prima pagina dopo il trionfo del Real Madrid in Champions League. Super Bale regala la Coppa al Real, l'infortunio di Salah e le papere di Karius rovinano la notte del Liverpool.

