Champions, le formazioni di Tottenham-City: fuori Bernardo Silva

Pochettino e Guardiola hanno sciolto le riserve per la sfida di Champions League fra Tottenham e Manchester City. Fuori Bernardo Silva e Danilo per il Manchester City, così come Gabriel Jesus. Formazione confermata, invece, per gli Spurs.

Tottenham (4-2-3-1)

Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Winks, Sissoko; Eriksen, Son, Alli; Kane

Manchester City (4-3-3)

Ederson; Walker, Laporte, Otamendi, Delph; Fernandinho, Gundogan, David Silva; Mahrez, Aguero, Sterling.