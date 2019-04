© foto di Gaetano Mocciaro

Torna la Champions League, questa sera con Tottenham-Manchester City e Liverpool-Porto. Grande attenzione soprattutto alla sfida di Londra, dalla quale uscirà l'avversaria della vincente di Ajax-Juventus. "Europa, il grande dibattito" titola L'Equipe. "Pep's high 5" titola Star Sport facendo riferimento alla possibilità del Manchester City di Guardiola di vincere tutti i 5 trofei a disposizione in questa stagione. Già vinte Community Shield e Carabao Cup, la squadra è in finale di FA Cup, in corsa per vincere la Premier League e la Champions. Interessante la prima pagina di A Bola dove in vista di Liverpool-Porto vengono immortalati quattro giocatori del Porto ad Abbey Road, facendo il verso alla celeberrima copertina dell'album dei Beatles.