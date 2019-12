© foto di Insidefoto/Image Sport

Sono ufficiali le formazioni della sfida tra Ajax e Valencia valida per l'ultima partita del Gruppo H di Champions League con gli olandesi che giocano per mantenere il primo posto nel girone ed evitare di restare fuori clamorosamente in caso di ko e contemporanea vittoria da parte del Chelsea contro il Lille. Ecco le scelte dei due allenatori:

Ajax (4-3-3): Onana; Mazraoui, Veltman, Blind, Tagliafico; Alvarez, Van de Beek, Martinez; Ziyech, Tadic, Lang

Valencia (4-4-2): Domenech; Wass, Gabriel, Diakhaby, Gayà; Torres, Parejo, Coquelin, Soler; Rodrigo, Gameiro