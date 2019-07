Champions League, clamoroso: il PSV Eindhoven è già fuori

© foto di PhotoViews

Clamorosa eliminazione del PSV dalla Champions League. Il cammino nel massimo torneo continentale della squadra di Mark van Bommel è terminato al secondo turno di qualificazione per mano del Basilea: dopo il successo per 3-2 ad Eindhoven all'andata arriva il clamoroso ko in Svizzera per 2-1. Ironia del destino è un olandese a segnare il gol decisivo: Ricky van Wolfswinkel al 68'. Un risultato che potrebbe cambiare le strategie di mercato, con Lozano e Bergwijn che a questo punto si allontanano sempre più da Eindhoven.