Successo del Bayer Leverkusen sul campo della Lokomotiv Mosca. 2-0 il finale per i tedeschi che segnano un gol per tempo: vantaggio all'11' grazie a un'autorete di Zhamaledtinov e raddoppio al 54' con Sven Bender. Con questo risultato le "aspirine" si assicurano almeno la permanenza in Europa, anche quella minore. Finisce con un turno d'anticipo, invece, l'Europa della Lokomotiv.