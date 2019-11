Champions League, Dinamo Zagabria-Shakhtar: le formazioni ufficiali

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sfida diretta per il secondo posto del Gruppo C a Zagabria. Dinamo e Shakhtar Donetsk, a pari punti (4) nel girone dell'Atalanta, si sfidano infatti per il ruolo di seconda forza alle spalle del Manchester City. Ecco le formazioni ufficiali della gara.

Dinamo Zagabria (3-5-2): Livakovic; Theophile-Catherine, Dilaver, Peric; Stojanovic, Olmo, Moro, Ademi, Leovac; Orsic, Petkovic. Allenatore: Nenad Bjelica.

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Dodò, Kryvtsov, Matviyenko, Ismaily; Alan Patrick, Stepanenko; Marlos, Kovalenko, Taison; Junior Moraes. Allenatore: Luís Castro.