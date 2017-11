Champions League Femminile: Girelli non basta al Brescia. KO in casa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non basta una doppietta della stella Girelli al Brescia per vincere contro il Montpellier nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Le Leonesse infatti devono inchinarsi al cospetto del Montpellier che vince in rimonta e mette una buona ipoteca per il passaggio del turno. Le padrone di casa passano in vantaggio dopo otto minuti sugli sviluppi di un calcio d'angolo con la numero 10 brava a cogliere l'attimo per mandare il pallone in fondo alla rete. Alla mezz'ora però arriva il pari delle francesi con l'attaccante Blackstenius che approfitta di un errore di Marchitelli in uscita per depositare il pallone in rete. Il vantaggio dura appena sette minuti con Girelli che sfrutta al meglio una punizione di Giugliano per segnare la doppietta di piatto, ma anche in questo caso il vantaggio non dura molto con Cayman che in chiusura di primo tempo riporta in parità l'incontro grazie all'assist di Jakobsson in un'azione probabilmente viziata da un paio di falli delle francesi non rilevati dall'arbitro dell'incontro. Nella ripresa, poco prima dell'ora di gioco, arriva anche il terzo gol delle ospiti con Sembrant brava a sfruttare l'assist di Veje.

Di seguito il programma e i risultati delle gare d'andata degli Ottavi di finale della Champions League Femminile:



Kazygurt-Lione 0-7 (5°, 19° Rig., 73°, 90° Hegerberg, 44° Abily, 47° Majri, 75° Le Sommer)

Brescia-Montpellier 2-3 (8°, 37° Girelli; 30° Blackstenius, 42° Cayman, 58° Sembrant)

Gintra-Barcellona ore 17:00

Sparta Praga-Linkoping ore 18:00

Fiorentina-Wolfsburg ore 19:00

Chelsea-Rosengard ore 20:05

Kvinner-Manchester City (09/11)

Stjarnan-Slavia Praga (09/11)