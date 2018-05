Champions League femminile: Lione, come te nessuno mai

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Lione nella serata di ieri è entrato nella storia della Champions League femminile e del calcio femminile in generale. Il club francese è infatti il primo nella storia ad aggiudicarsi il trofeo continentale per tre volte si seguito (le svedesi dell'Umea e le tedesche del Wolsfburg si sono fermate a due) portando a cinque, superato il FFC Francoforte fermo a quattro, le vittorie complessive dopo il biennio vincente 2010-2012 e a sette le finali disputate. A livello di singoli invece entrano nella storia il portiere Sarah Bouhaddi e il difensore Wendie Renard sempre presenti nelle sette finali del Lione e che assieme a Camille Abily ed Eugenie Le Sommer portano a cinque i successi personali nella massima competizione europea per club segnando un nuovo record nella competizione. Infine record anche per il capocannoniere della Champions League, Ada Hegerberg che con 15 reti ha superato Celia Sasic del Francoforte, Margaret Lara Vidarsdottir del Valur Reykjavik e Conny Pohlers del Postdam tutte ferme a 14 gol in un'edizione.

Questa la classifica dei cannonieri:

Ada Hegerberg (Lyon) 15

Pernille Harder (Wolfsburg) 8

Katrin Ásbjörnsdóttir (Stjarnan) 7

Camille Abily (Lyon) 6

Zenatha Coleman (Gintra Universitetas) 6

Sara Björk Gunnarsdottir (Wolfsburg) 6

Kader Hançar (Konak Belediyespor) 6

Tamila Khimich (ZFK Minsk) 6