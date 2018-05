Champions League femminile: trionfo Lione ai supplementari

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Lione per il terzo anno di fila, la quinta volta nella storia, si aggiudica la Champions League femminile decretando il proprio dominio continentale. Contro il Wolfsburg, in una finale che si potrebbe definire ormai classica visto che per la terza volta negli ultimi sei anni i due club si confrontavano nell'atto finale della competizione sono serviti però i tempi supplementari a decidere chi fosse la regina d'Europa. Dopo le 0-0 nei 90 minuti regolamentari era il Wolfsburg a passare in vantaggio con Pernille Harder al 93°, una rete che sembrava mettere in discesa la gara per le tedesche che però tre minuti dopo restavano in 10 a causa di un'ingenuità di Alexandra Popp che si faceva espellere per un intervento a metà campo. Il Lione così reagiva e in pochi minuti ribaltava la situazione con Amandine Henry ed Eugenie Le Sommer. Un uno-due che vinceva le resistenze del Wolfsburg colpito altre due volte - Ada Hegerberg al 103° e Camille Abily al 116° - prima del fischio finale.