Champions League, Gruppo A: Atletico e Borussia Dortmund in fuga

Atletico Madrid e Borussia Dortmund in fuga in vetta alla classifica del Gruppo A di Champions League dopo due partite: le due capolista hanno vinto anche stasera, lasciando Monaco e Club Brugge a quota zero dopo 180', una piccola ipoteca su una qualificazione che appare scontata. Con lo scontro diretto i due fanalini di coda potranno provare ad avvicinare almeno il secondo posto nella prossima tornata di gare. Grande atteso, naturalmente, anche per lo scontro diretto tra Atletico e Borussia.

I risultati

Atletico Madrid-Club Brugge 3-1

(28, 67' Griezmann (A), Groeneveld (B), 93' Koke (A))

Borussia Dortmund-Monaco 2-0

(51' Larsen, 72' Alcacer)