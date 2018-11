Champions League, i risultati al 45°: PSV corsaro a Londra

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si sono appena conclusi i primi tempi della quarta giornata della fase a gironi di Champions League. L'Atletico Madrid vince in casa contro il Borussia Dortmund grazie alla rete di Saul poco dopo la mezzora, vittoria di misura anche per il PSV Eindhoven in casa del Tottenham e per lo Schalke 04 in casa contro il Galatasaray, mentre il Porto è avanti di due reti contro la Lokomotiv Mosca. Questi i risultati e i marcatori dopo 45 minuti:

Gruppo A

Atletico Madrid-Borussia Dortmund 1-0 (33° Saul)

Monaco-ClubBrugge 0-4 (12°, 17° rig. Vanaken, 24° Wesley, 85° Vormer)

Gruppo B

Inter-Barcellona 0-0

Tottenham-PSV Eindhoven 0-1 (2° De Jong)

Gruppo C

Napoli-Paris Saint-Germain 0-1 (45° Bernat)

Stella Rossa-Liverpool 2-0 (22°, 29° Pavkov)

Gruppo D

Porto-Lokomotiv Mosca 2-0 (2° Herrera, 42° Marega)

Schalke 04-Galatasaray 1-0 (4° Burgstaller)