Champions League, l'italiano Fontanella porta il Valletta al secondo turno

© foto di Imago/Image Sport

Di seguito i risultati delle partite giocate stasera valide per il ritorno del primo turno di qualificazione alla Champions League. Spicca la qualificazione del Valletta ai danni del Dudelange, avversario lo scorso anno del Milan in Europa League, grazie anche alla rete dell'italiano Mario Fontanella:

Shkendija (Macedonia del Nord)-Nomme Kalju (Estonia) 1-2 (andata 1-0)

Saburtalo (Georgia)-Sheriff (Moldavia) 1-3 (3-0)

Valletta (Malta)-Dudelange (Lussemburgo) 1-1 (2-2)

HB (Far Oer)-HJK (Finlandia) 2-2 (0-3)

Stella Rossa (Serbia)-Suduva (Lituania) 2-1 (0-0)

Feronikeli (Kosovo)-The New Saints (Galles) 0-1 (2-2)