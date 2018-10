Champions League, la stampa inglese fa il processo al Tottenham

Processo al Tottenham da parte della stampa inglese, dopo il deludente 2-2 contro il PSV. "Non meritiamo di essere in Champions League" ha dichiarato Mauricio Pochettino. Parole che sono state evidenziate anche nelle prime pagine. Capro espiatorio Hugo Lloris, espulso a 11 minuti dalla fine sul 2-1 per gli Spurs.