© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La UEFA starebbe pensando di portare la Champions League negli Stati Uniti. Solo per un'occasione, ovviamente: la finale del 2024. Stando a quanto riferito da Morning Consult, New York sarebbe la città preferita dai vertici europei, che anche per una questione economica potrebbero portare la più importante competizione per club al mondo al di fuori del continente.