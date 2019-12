© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Champions League perde subito uno dei suoi protagonisti. Erling Braut Håland è stato la grande sorpresa della fase a gironi, ma retrocede con il suo Salisburgo in Europa League dopo aver lottato quasi alla pari con Liverpool e Napoli, le due favorite del girone. L'attaccante norvegese è rimasto a secco solo stasera, dopo aver segnato otto reti nelle precedenti cinque partite: un bottino che gli consente di essere alle spalle di Robert Lewandowski (10 gol per il polacco) nella classifica marcatori. Classe 2000, è uno dei nomi più cercati sul mercato, ambito da molte grandi squadre; la sua campagna europea non è ancora finita e proverà a trascinare gli austriaci nella seconda competizione continentale.