Champions League, playoff: AEK, Ajax e Young Boys ai gironi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Concluse le prime tre partite valevoli per il ritorno dei playoff di Champions League. Non deludono Ajax ed AEK Atene che strappano il pass per la fase a gironi, mentre lo Young Boys fa il colpaccio in casa della Dinamo Zagabria. Ecco i risultati di stasera, con tra parentesi anche il punteggio della partita d'andata:

AEK ATENE (Grecia) - VIDI (Ungheria) 1-1 (2-1)

DINAMO ZAGABRIA (Croazia) - YOUNG BOYS (Svizzera) 1-2 (1-1)

DINAMO KIEV (Ucraina) - AJAX (Olanda) 0-0 (1-3)