Champions League, playoff: pari Benfica e Salisburgo, vittoria PSV

UFFICIALE: PJANIC RINNOVA CON LA JUVENTUS FINO AL 2023. TORINO, NESSUN CASO IAGO FALQUE. LJAJIC PUO' SALUTARE. INTER, KARAMOH RESTA ALMENO FINO A GENNAIO. REBUS JOAO MARIO. ROMA E LAZIO PRONTE A BLINDARE DZEKO E IMMOBILE. IL PSG IN PRESSING SU RODRIGUEZ DEL MILAN. E' ufficiale...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 agosto

Erick Thohir non è più il proprietario del D.C. United

VIDEO - Iniesta, la classe resta intatta: subito gol d'autore in Giappone

Ibra e la squalifica per il no all'All-Star Game: "Ridicolo, ci perdono loro"

MLS, Ashley Cole in gol ma non basta ai Galaxy

Rubio Nu, l'ex interista Gamarra può tornare in campo a 47 anni

New York City, il contratto di Villa non sarà rinnovato: possibile ritiro

USA, l'ex Everton Moyes candidato per il ruolo di commissario tecnico

Ibrahimovic si rifiuta a scendere in campo sul sintetico, Galaxy travolti

Al-Nasr, dal Fenerbahce arriva Giuliano per 11 milioni

Concluse da pochi istanti le tre partite valevoli per l'andata dei playoff di Champions League in programma questa sera. Ecco i risultati:

