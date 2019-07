Champions League, primo turno preliminare: il Celtic cala il tris in Bosnia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si sono giocate otto partite dell'andata del primo turno preliminare di Champions League. Di seguito i risultati:

Astana (Kazakistan)-Cluj (Romania) 1-0

Ararat Armenia (Armenia)-AIK (Svezia) 2-1

Nomme Kalju (Estonia)-Shkendija (Macedonia del Nord) 0-1

HJK (Finlandia)-HB (Far Oer) 3-0

Sarajevo (Bosnia-Erzegovina)-Celtic (Scozia) 1-3

Suduva (Lituania)-Stella Rossa (Serbia) 0-0

Dudelange (Lussemburgo)-Valletta (Malta) 2-2

The New Saints (Galles)-Feronikeli (Kosovo) 2-2