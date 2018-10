Champions League, PSG a valanga. Schalke ko in extremis

© foto di Imago/Image Sport

Arrivano i risultati finali dei match di Champions League iniziati alle ore 18.55. Nel girone del Napoli perentoria vittoria del PSG in casa contro la Stella Rossa. La formazione Tuchel si è imposta per 6-1 sui rivali grazie alla tripletta di Neymar e ai gol di Cavani, Di Maria e Mbappé.

Nell'altro match in questione vittoria in extremis dello Schalke04 a Mosca in casa della Lokomotiv. Decide la rete di McKennie all'88'.