© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Liverpool deve evitare la sconfitta in Austria contro il Salisburgo per avere la certezza di passare il turno di Champions League. Queste le formazioni ufficiali della sfida valida per l'ultima gara del girone del Napoli:

Salisburgo (4-3-3): Stankovic; Kristensen, Wober, Onguené, Ulmer; Mwepu, Junuzovic, Szoboszlai; Minamino, Haaland, Hwang.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Keita; Salah, Firmino, Mané.