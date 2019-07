Champions League, Secondo Turno: Lanzafame lancia il Ferencvaros

© foto di Federico Gaetano

Si sono giocate nella giornata di oggi le gare d’andata del secondo turno di qualificazione di Champions League. Nessuna sorpresa di rilievo con le favorite che hanno avuto la meglio anche se solo una di esse ha messo una seria ipoteca sul passaggio del turno. Si tratta del Celtic che ha battuto in casa gli estoni del Kalju per 5-0. Brillano anche alcune vecchie conoscenze del calcio italiano: Davide Lanzafame lancia il suo Ferencvaros con una doppietta nel 3-1 contro il Valletta, mentre l’ex Atalanta Richmond Boakye sblocca la gara tra Stella Rossa e HJK finita poi 2-0 per i serbi. A segno infine anche la meteora dell’Udinese Henok Goitom che tiene vive le speranze del suoi AIK contro il Maribor.

Questi tutti i risultati di giornata:

BATE Borisov-Rosenborg 2-1 (5° Rig. Stasevich, 51° Skavysh; 25° Konradsen)

Cluj-Maccabi Tel Aviv 1-0 (22° Omrani)

Ferencvaros-Valletta 3-1 (19° Aut. Bonello, 26° Rig., 59° Lanzafame; 85° Yuri)

Maribor-AIK Stoccolma 2-1 (6° Kronaveter, 38° Ivkobic; 28° Goitom)

Cletic-Kalju 5-0 (36° Ajer, 44° Rig., 65° Christie, 45° Griffiths, 77°McGregor)

Dundalk-Qarabag 1-1 (78° Hoban; 4° Emreli)

Stella Rossa-HJK 2-0 (27° Boakye, 90° Pankov)