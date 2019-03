Champions League, sorteggio unico per quarti e semifinali

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La UEFA ha comunicato sul proprio sito che i sorteggi dei quarti di finale e delle semifinali di Champions League saranno svolti nella medesima data, il 15 marzo a Nyon alle ore 12:00. in quella data quindi le squadre qualificate conosceranno non solo le rivali nel turno successivo, ma anche chi eventualmente incontreranno nel penultimo atto della competizione continentale. Oltre agli accoppiamenti verrà disegnata un tabellone di tipo tennistico per stabilire le semifinali con la vincente del quarto numero uno che sfiderà quella del numero due, mentre la vincente del quarto numero tre affronterà quella del quarto numero quattro. Per la finale invece ci sarà un ultimo sorteggio per stabilire la squadra che giocherà in casa la sfida di Madrid in programma il 1° giugno.