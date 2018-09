Champions League, spettacolo al Liverpool dopo 45'. Dortmund a secco

© foto di Imago/Image Sport

Tanti zero a zero nelle sei gare delle 21 della prima serata di Champions Leageu 2018/19: sorprende quello tra Stella Rossa e Napoli, ma anche il Borussia Dortmund fatica in Belgio, contro il Club Brugge. Gol e spettacolo invece a Liverpool, dove gli ispiratissimi padroni di casa (cinque vittoria su cinque in Inghilterra) hanno concluso il primo tempo in vantaggio 2-1 sul PSG in quello che va considerato il big match di serata. Di seguito tutti i risultati di serata:

Club Brugge-Borussia Dortmund 0-0

Stella Rossa-Napoli 0-0

Liverpool-Paris Saint-Germain 2-1

(31' Sturridge (L), 37' Milner (L), 40' Meunier (P))

Galatasaray-Lokomotiv Mosca 0-0

9' Rodrigues

Monaco-Atletico Madrid 1-2

(18' Grandsir (M), 32' Diego Costa (A), 45' Gimenez (A))

Schalke 04-Porto 0-0