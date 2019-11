© foto di Imago/Image Sport

Quattro gol in 13 minuti, Robert Lewandowski da record. Il polacco si è abbattuto come un ciclone a Belgrado, dove il suo Bayern conduce per 5-0. Ed è, manco a dirlo, record in Champions League. Un exploit che ricorda quello realizzato in Bundesliga contro il Wolfsburg nel 2015, solo che allora impiegò 9 minuti. Lewandowski aveva già realizzato un poker nel massimo torneo continentale, il 24 aprile 2013 con la maglia del Borussia Dortmund nella semifinale d'andata contro il Real Madrid. È il secondo giocatore a riuscire a segnare almeno 4 reti in Champions in almeno 2 occasioni. L'altro è Leo Messi. 10° gol in questa Champions per l'attaccante del Bayern, in sole 5 partite. Scavalcato Haaland.