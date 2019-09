Champions, O. Lione-Zenit: Depay dall'inizio, Driussi scalpita

Fischio d'inizio alle 18.55. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW

Ritorna la Champions League! Parte stasera la fase a gironi della massima competizione europea, con tanti match di cartello pronti a regalare emozioni. Uno dei gironi più equilibrati è senza dubbio il gruppo G, con Zenit, Lione, Benfica e Lipsia che si giocheranno l'accesso agli ottavi di finale. A fronteggiarsi in questa prima giornata ci saranno proprio Lione e Zenit, che giocheranno in anticipo alle 18.55 ed apriranno, insieme a Inter-Slavia Praga, la serata europea.

COME ARRIVA L'OLYMPIQUE LIONE - I francesi non hanno cominciato al meglio la propria stagione. Dopo le prime due vittorie contro Monaco ed Angers, la squadra di mister Sylvinho non ha più trovato vittoria, incappando in una sconfitta e due pareggi, l'ultimo in casa dell'Amiens. La Champions, però, è sempre un'altra storia, ed i francesi ovviamente punteranno ad invertire il trend già contro lo Zenit. Depay, a riposo in campionato, troverà di sicuro spazio nel tridente offensivo al fianco di Dembele e Traorè. Modulo 4-3-3 per Sylvinho, con Tousart che agirà in cabina di regia.

COME ARRIVA LO ZENIT - Avvio decisamente diverso, invece, per la squadra di San Pietroburgo, prima in classifica dopo nove giornate in compagnia del Krasnodar. I ragazzi di Semak, va detto, sarebbero potuti arrivare a questo impegno anche con una migliore posizione di classifica, macchiata dalla sfortunata sconfitta contro il modesto Ufa, concretizzatasi soltanto nel finale con il gol di Fomin, oltre alla partita dominata contro l'Akhmat ma chiusa con uno scialbo 0-0. Ora la Champions, banco di prova per una squadra che punta a vincere il titolo nazionale ma, ovviamente, anche a far bene in Europa. Spazio, dunque, al 4-4-2 con Dzyuba (in gol nell'ultimo match contro l'Arsenal Tula) e Azmoun che comporranno il duo offensivo. In campo anche la giovane stella argentina Driussi, già un gol ed un assist in campionato.