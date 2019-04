© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Paolo Rossi, ex attaccante, negli studi di Rai Sport ha commentato così la serata di Champions League: “Il Tottenham passa al prossimo turno con merito, nonostante nella ripresa abbia sofferto. Mancava qualche calciatore importante, contro un City che ha dominato sul piano del gioco. Le squadre inglesi non disdegnano di contrattaccare, non hanno mai paura. A parte il trionfo del Liverpool col Porto, sono state tutte grandi partite ai quarti di finale. E la gara tra i Reds e il Barcellona nel prossimo turno europeo è una finale anticipata”.