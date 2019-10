Champions, poker Liverpool: vittorie anche per Chelsea, Ajax e Lione

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si sono da poco concluse le ultime gare in programma valide per il secondo turno della fase a gironi di Champions League. Gol e spettacolo fra Liverpool e Salisburgo: avanti di 3 reti, i Reds si sono fatti recuperare, ma il solito Salah ha fissato il punteggio del definitivo 4-3. Vince in casa lo Zenit, 3-1 al Benfica. Successi esterni per Ajax (3-0 sul campo del Valencia), Lione (2-0 al Lipsia) e Chelsea, con i Blues che si sono imposti sul campo del Lille.

18.55

Genk-Napoli: 0-0

Slavia Praga-Borussia Dortmund 0-2: 35' Hakimi, 89' Hakimi

21.00

Barcellona-Inter 2-1: 2' Lautaro Martinez (I), 59' Suarez (B), 84' Suarez (B)

Lille-Chelsea 1-2: 22' Abraham (C), 33' Osimhen (L), 67' Willian (C)

Liverpool-Salisburgo 4-3: 9' Mane (L), 25' Robertson (L), 36' Salah (L), 39' Hwang (S), 56' Minamino (S), 60' Haland (S), 69' Salah (L)

Lipsia-Lione 0-2: 11' Depaym 65' Terrier

Valencia-Ajax 0-3: 8' Ziyech, 34' Promes, 67' van de Beek

Zenit-Benfica 3-1: 22' Dzyuba (Z), 70' aut.Dias (Z), 78' Azmoun (Z), 85' De Tomas (B)