Champions, Salisburgo-Genk: sarà Haland vs Berge

Fischio d'inizio alle 21. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW

Liverpool-Napoli, ma non solo. Nell’altro match del girone E di Champions League si sfidano Salisburgo e Genk. La squadra di proprietà Red Bull, specialista dell’Europa League negli ultimi anni, è alla sua prima partecipazione assoluta alla fase a gironi della massima competizione continentale, al pari di quella belga, fucina di grandi talenti (Koulibaly, De Bruyne e Milinkovic-Savic per citarne solo alcuni), che ha fallito l’accesso ai preliminari per due volte, nelle stagioni 2002/03 e 2011/12)

COME ARRIVA IL SALISBURGO - Austriaci a punteggio pieno in campionato dove dettano legge da sei stagioni. 21 punti in 7 gare e +5 sul Lask Linz, secondo, alla media di oltre 5 reti a partita. Undici delle trentasei complessive portano la firma del centravanti Haland. Numeri che vanno tarati con il livello tecnico del torneo ma che la dicono lunga sulle potenzialità offensive della squadra affidata in estate a Jesse Marsch che ha raccolto l’eredità di Marco Rose, sbarcato in Bundesliga, alla guida del Borussia Mönchengladbach. Il tecnico statunitense dovrà fare a meno di Walke e probabilmente di Okugawa mentre Camara e Ludewig non sono stati inseriti nella lista Uefa.

COME ARRIVA IL GENK - I campioni del Belgio non hanno cominciato benissimo la stagione, perdendo contro Mechelen e Zulte Waregem, raccogliendo nove punti nelle prime cinque di campionato, ma aggiudicandosi il big match con l’Anderlecht. Dopo sette giornate la squadra di Felice Mazzu è a cinque punti di distacco dalla capolista Standard Liegi. In estate sono partiti due pezzi da novanta come Leonard Trossard, finito in Premier al Brighton e Artem Malinovskyi, approdato nella nostra Serie A all’Atalanta. La stella è il centrocampista Sander Berge, inseguito in passato sempre dal club orobico e recentemente dalla Fiorentina. Per la prima non ci saranno Borges, Samatta e Vukovic.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SALISBURGO (4-4-2): Stankovic; Farkas, Ramalho, Wöber, Umer; Minamino, Bernede, Junuzovic, Szoboszlai; Haland, Hwang. All. Marsch

GENK (4-3-3): Coucke; Uronen, Dewaest, Cuesta, De Norre; Hrošovský, Berge, Heynen; Paintsil, Onuachu, Ndongala. All. Mazzu