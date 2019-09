Champions - Shakhtar-Man City, le formazioni ufficiali: Rodri in difesa

© foto di Imago/Image Sport

Esordio europeo per il Manchester City, che al Metalist Stadion questa sera affronta lo Shakhtar Donetsk per la prima giornata della fase a gironi di Champions League (Gruppo C). Queste le formazioni ufficiali delle due squadre, in campo alle ore 21:

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Bolbat, Kryvtsov, Matviyenko, Ismaily; Alan Patrick, Stepanenko; Marlos, Taison, Solomon; Júnior Moraes. All.: Castro.

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Rodri, Otamendi, Zinchenko; Gundogan, De Bruyne; Mahrez, Fernandinho, Sterling; Gabriel Jesus. All.: Guardiola.