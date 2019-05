A schierarsi contro i progetti dell'UEFA e dell'Eca sulla riforma della Champions sono il presidente dell'European League, Lars Christer Olson e il numero 1 della Liga spagnola, Javier Tebas, che hanno parlato in conferenza stampa al termine della riunione allargata delle leghe europee. "Il calcio europeo è cambiato rispetto ad anni fa - ha spiegato Tebas - Bisogna tenere conto della situazione economica di ciascun Paese e il peso delle leghe nazionali deve essere più forte.

La riforma del calcio europeo e della Champions, secondo Tebas, dunque passa inevitabilmente per l'accordo con le singole Leghe nazionali. "Dal nostro punto di vista non può essere presa una decisione senza accordo con i presidenti delle varie leghe, non si può riformare se non c'è accordo tra tutti".