© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Per la sua prima in Champions League sulla panchina del Tottenham il tecnico Josè Mourinho si affida a Kane come unica punta con alle spalle il terzetto formato da Alli, Moura e Son. In mediana out Eriksen con Winks al fianco di Dier a formare la barriera davanti alla difesa dove Rose e Aurier sono i terzini e Alderweired-Sanchez la coppia centrale a difesa della porta di Gazzaniga. Nelle fila greche invece Pedro Martins si affida al tridente con El Arabi punta centrale affiancato da Masouras e Podece. Centrocampo a tre con Camara e Guilherme ai lati del regista Bouchalakis. Queste le formazioni ufficiali

Tottenham (4-2-3-1): Gazzaniga; Rose, Alderweireld, Sánchez, Aurier; Dier, Winks; Alli, Moura, Son; Kane. Allenatore Josè Mourinho

Olympiacos (4-3-3): José Sá; Elabdellaoui Rúben Semedo, Meriah, Tsimikas; Camara, Bouchalakis, Guilherme; Podence, El Arabi, Masouras. Allenatore: Pedro Martins