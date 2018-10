Champions, verso Napoli-Liverpool: i convocati di Klopp per il San Paolo

© foto di Imago/Image Sport

Il Liverpool ha reso noti i convocati per la gara di Champions League contro il Napoli (in programma domani sera al San Paolo). I Reds sono partiti questa mattina per Napoli, dove in serata sosterranno l'allenamento di rifinitura. Questi i 23 scelti da Jurgen Klopp:

Portieri: Alisson, Mignolet, Grabara

Difensori: Clyne, Van Dijk, Lovren, Gomez, Moreno, Robertson, Matip, Alexander-Arnold.

Centrocampisti: Wijnaldum, Milner, Keita, Henderson, Fabinho.

Attaccanti: Firmino, Mane, Salah, Sturridge, Shaqiri, Origi, Solanke.