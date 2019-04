Che fair play Bielsa: ordina ai suoi di far segnare gli avversari!

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Grande gesto di fair play compiuto da Marcelo Bielsa, allenatore del Leeds United, nella sfida contro l'Aston Villa. La squadra di Bielsa è passata in vantaggio a 18 minuti dalla fine grazie a Klich, ma la rete è stata fortemente contestata dagli ospiti che all'inizio dell'azione avevano chiesto agli avversari di mettere il pallone fuori visto che Jonathan Kodjia era rimasto a terra dopo un contrasto. Con i Villans praticamente fermi però l'azione era andata avanti e il Leeds è passato in vantaggio ma la mancata interruzione del gioco ha scatenato così una rissa di cui ne ha fatte le spese l'attaccante ospite El Ghazi, espulso per una gomitata a Bamford. A calmare la situazione però ci ha pensato Bielsa che in accordo con l'arbitro ha chiesto ai suoi di lasciar segnare gli avversari alla ripresa del gioco, nonostante l'opposizione di alcuni giocatori e così la gara è terminata 1-1.