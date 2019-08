Che scoppola per Lampard alla prima col Chelsea: 4-0 per il Man United

© foto di imago sportfotodienst

Grandissimo successo alla prima in Premier League per il Manchester United di Solskjaer, che travolge con un sonoro 4-0 il Chelsea di Frank Lampard, alla prima sulla panchina dei Blues, forse puniti eccessivamente nel punteggio dalla sfortuna (due legni) e da una serie di errori individuali, Zouma in primis nel concedere il rigore che manda sotto i suoi, e dai tanti giovanissimi schierati in campo come la punta Abraham o Mount. In evidenza nei Red Devils il centravanti Rashford con una doppietta. In gol anche Martial e il neo-acquisto Daniel James.

Il programma completo del 1° turno di Premier:

Venerdì

Liverpool-Norwich 4-1

Sabato

West Ham-Manchester City 0-5

Bournemouth-Sheffield United 1-1

Burnley-Southampton 3-0

Crystal Palace-Everton 0-0

Watford-Brighton 0-3

Tottenham-Aston Villa 3-1