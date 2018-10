© foto di Insidefoto/Image Sport

Rinnovo in vista per Eden Hazard con il Chelsea. Mentre il real Madrid sogna di portarlo in Spagna per dimenticare definitivamente Cristiano Ronaldo il belga ha affermato a più riprese la sua volontà di rimanere alla corte di Maurizio Sarri ed è pronto ad accettare la proposta di prolungamento dei Blues che mettono sul piatto 18 milioni di euro a stagione per il numero 10. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.