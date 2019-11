© foto di Imago/Image Sport

Il Chelsea dovrà attendere ancora qualche giorno, fino alla metà del mese di dicembre, per sapere se il suo ricorso contro il blocco per due sessioni del mercato verrà revocato. Il TAS di Losanna ha fatto sapere al club londinese che la sua decisione arriverà entro le prossime tre settimane. Il Chelsea è stato sanzionato con il blocco del mercato per due sessioni (estiva 2019 e invernale 2020) a causa della violazione di alcune norme internazionali sul tesseramento di calciatori minorenni.