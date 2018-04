Chelsea, Abramovich ordina di acquistare a prescindere da Conte

Il presidente del Chelsea, Roman Abramovich, è pronto a tuffarsi sul mercato a prescindere dal futuro dell'allenatore. Il primo acquisto per la prossima stagione potrebbe essere il centrocampista ivoriano del Nizza Jean-Michel per un costo complessivo di 30 milioni di sterline. Intanto per la panchina dei blues restano in piedi le candidature di Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri, oltre a Luis Enrique.