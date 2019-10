© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Allenamento speciale in casa Chelsea per Marcos Alonso in vista del match di Champions League contro l'Ajax in programma mercoledì alla Johan Cruyff Arena. L'ex Fiorentina, con l'aiuto del portiere Willy Caballero, ha deciso di portare avanti una sessione di lavoro particolare sui calci piazzati. Un allenamento che il Chelsea ha condiviso sui propri canali social.