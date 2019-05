Chelsea-Arsenal, provino positivo per Kante: potrebbe giocare dal 1'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Buone notizie per Maurizio Sarri in vista della finale di Europa League, in programma stasera a Baku. Provino mattutino con esito positivo per Kanté, che potrebbe scendere in campo dal primo minuto contro l'Arsenal. Nella peggiore delle ipotesi, riporta Sky Sport, il centrocampista francese partirà dalla panchina.