© foto di Imago/Image Sport

Il Chelsea vuole inserirsi per riportare in Premier Philippe Coutinho. Come riporta El Desmarque, i Blues sarebbero infatti pronti ad acquistare il talento brasiliano dal Barcellona qualora il Bayern Monaco non dovesse esercitare il suo diritto di riscatto a fine stagione. L'ex Inter, quest'anno, finora ha collezionato 22 presenze con 7 gol e 7 assist in Germania.