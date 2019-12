Chelsea, attaccante cercasi: Chukwueze idea per gennaio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Chelsea è pronto a irrompere sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Frank Lampard. I tanti impegni che vedranno protagonisti i Blues nella seconda parte di stagione, infatti, richiedono un organico più completo; i londinesi hanno la coperta corta soprattutto in attacco, reparto che potrebbe perdere a gennaio Olivier Giroud. Per sostituire il francese, secondo El Desmarque, il primo nome è quello di Samuel Chukwueze, centravanti del Villarreal.