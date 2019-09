Chelsea, Azpilicueta: "Deluso dal risultato, avremmo potuto ottenere di più"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata in casa contro il Liverpool, il difensore del Chelsea Cesar Azpilicueta ha detto: "Molto deluso dal risultato, ma all'intervallo sapevamo che potevamo far loro molto male. Quando sei sotto 2-0 è difficile ma la squadra ha spinto e i tifosi hanno spinto. Siamo stati sfortunati a non ottenere qualcosa in più. Gol annullato dal VAR? C'è stata una grande delusione perché un attimo prima eravamo sull'1-1 e l'attimo dopo sul 0-2. Non puoi fare altro che esultare anche se a volte potrebbe non essere buono. Classifica? Siamo il Chelsea e vogliamo vincere le partite. Questo è il momento di andare avanti ora e ottenere più punti".