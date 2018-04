Chelsea, Azpilicueta: "Il pari del Tottenham al 45' ci ha tagliato le gambe"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cesar Azpilicueta commenta il ko del Chelsea di ieri pomeriggio in casa contro il Tottenham: "Avevamo iniziato bene la partita, segnando per primi e controllandola ma il pari nel finale del primo tempo ci ha fatto male. Abbiamo avuto più occasioni per segnare ma non siamo riusciti a concretizzarle. Dopo l'1-1 la situazione è cambiata e in due azioni in cinque minuti ci hanno affossato".